شجاعت باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین نہیں بنے :ق لیگ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )مسلم لیگ ق کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان مصطفیٰ ملک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چودھری شجاعت حسین پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین نہیں بنے ہیں۔

ترجمان مسلم لیگ ق مصطفیٰ ملک نے وضاحتی بیان میں کہا کہ چودھری شجاعت حسین کا سیاسی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے ، انہیں ایسے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے ۔ چودھری شجاعت سے گزشتہ روز باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر طارق حسن نے ملاقات کی، طارق حسن پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور ملاقات میں وفد نے اپنے مسائل اور کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین پاکستان کبڈی فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں، اب ان کے صاحبزادے چودھری شافع حسین فیڈریشن کے صدر ہیں اور چودھری شافع حسین کی سربراہی میں پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو تاریخی شکست دی تھی ۔چودھری شجاعت اور ان کا خاندان کھیلوں کے فروغ میں ہمیشہ نمایاں کردار ادا کرتا رہا ہے ۔ شجاعت کے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بننے کے حوالے سے گردش کرنے والی خبر سے متعلق انہوں نے کہا کہ خبر کا متن درست نہیں، لفظی غلطی کا غلط مطلب اخذ کیا گیا ہے ۔قبل ازیں میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ چودھری شجاعت حسین کو پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا چیئرمین منتخب کرلیا گیا ہے۔

 

