ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیگ میچز کے آفیشلز کے ناموں کا اعلان
دبئی (سپورٹس ڈیسک )انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیگ میچز کے آفیشلز کے ناموں کا اعلان کر دیا۔
ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں آسٹریلیا کی کلیئر پولوسک اور ایلوئس شیریڈن آن فیلڈ امپائرز ہوں گی۔ ورلڈ کپ کا پہلا میچ بھارت اور سری لنکا کے درمیان گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔دو اکتوبر کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ میں لورین ایگن باگ اور نمالی پریرا آن فیلڈ امپائرز ہوں گی۔آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پہلی بار تمام خواتین میچ آفیشلز کی تقرریاں کی گئی ہیں۔ آئی سی سی میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان پہلے ہی کر چکا ہے ۔ 4 میچ ریفریز اور 14 امپائرز ویمنز کرکٹ ورلڈکپ میں فرائض سر انجام دیں گی۔ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 30 ستمبر سے بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔