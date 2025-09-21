آزادی گیمز میں معذور پلیئرزکی شرکت یقینی بنائیں گے :اسماء عثمان
کراچی (سپورٹس ڈیسک )آزادی گیمز 2025 کے سلسلے میں گولڈن سپورٹس ایونٹس کی کوآرڈی نیشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ۔جس کی صدارت گولڈن سپورٹس ایونٹس کی ایونٹ ڈائریکٹر اسما عثمان نے کی۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیاکہ 27 ستمبر کو شروع ہونے والے کہ آزادی گیمز میں معذور کھلاڑیوں کی شرکت یقینی بنائی جائے گی اور انہیں برابری کی سطح پر کھیلنے کے مواقع فراہم کئے جائیں گے ۔مختلف کھیلوں کے مقابلوں سے خصوصی اور معذور کھلاڑیوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے اور پھر یہ کھلاڑی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے ،اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گولڈن ا سپورٹس ایونٹس نے آزادی گیمز میں خصوصی اورمعذور کھلاڑیوں کی شرکت یقینی بناکر انہیں برابری کی سطح پر کھیلنے کے مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔