والد کے انتقال کے بعد سری لنکن کرکٹر ویلالاگے نے ٹیم کو جوائن کرلیا

دبئی (سپورٹس ڈیسک )سری لنکا کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر دونیتھ ویلالاگے نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں ٹیم کو جوائن کرلیا۔یاد رہے کہ دونیتھ ویلالاگے کے والد کا 2 روز قبل کولمبو میں انتقال ہوگیا تھا۔۔۔

اس دوران سری لنکن کرکٹر ایشیا کپ میں افغانستان کے خلاف میچ کھیل رہے تھے ۔دونیتھ ویلالاگے کو میچ کے بعد ان کے والد کے انتقال کی خبر دی گئی تھی جس کے بعد وہ فوری طور پر کولمبو روانہ ہوگئے تھے ۔دونیتھ ویلالاگے نے کہا کہ میرے والد کا خواب تھا کہ نیشنل کلر پہنوں اور کامیاب کرکٹر بنوں، میں اپنے والد کا خواب پورا کرنے کے لیے پُرعزم ہوں۔ ایشیا کپ میں بڑے اہم میچز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹیم کے لیے بہت کچھ کروں ۔

 

