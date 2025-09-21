سری لنکا کی سکول اور کالج کی کرکٹ بہت مضبوط :شعیب ملک
لاہور(سپورٹس ڈیسک )سابق کپتان شعیب ملک نے سری لنکا کا کرکٹ ڈھانچہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہونے کی وجوہات بتا دیں۔سپور ٹس چینل سے گفتگو کرتے ہوئے۔۔۔
انہوں نے سری لنکا کے سکول، کالج اور کلب کرکٹ کے بہترین کھلاڑی فراہم کرنے میں اہم کردار کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کی سکول اور کالج کی کرکٹ بہت مضبوط ہے جہاں نوجوان ٹیلنٹ کو اگلی سطح پر جانے سے پہلے تیار کیا جاتا ہے ، یہ نظام ہمیشہ سے موجود ہے جس کی وجہ سے آنے والے کھلاڑی عموماً اچھی طرح سے تیار ہوتے ہیں۔ جب کسی ملک میں اسکول/کالج کرکٹ اور کلب کرکٹ دونوں پروان چڑھتے ہیں تو نچلی سطح سے کھلاڑیوں کی پرورش ہوتی ہے ۔شعیب ملک نے پاکستان کے گرتے ہوئے ڈومیسٹک ڈھانچے ، سکول اور کالج لیول پر منظم کھیل کے نہ ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔