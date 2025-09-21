صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی کپتان کی پاکستانی نژاد کھلاڑی عامر کلیم کو گلے لگانے کی تصویر وائرل

  • کھیلوں کی دنیا
بھارتی کپتان کی پاکستانی نژاد کھلاڑی عامر کلیم کو گلے لگانے کی تصویر وائرل

دبئی (سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ میں بھارتی کپتان کی ایک پاکستانی نژاد عمان کے کھلاڑی کو گلے لگانے کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بھارت اور عمان کے درمیان دو روز قبل کھیلے گئے ٹی ٹونٹی میچ میں عمان کے اوپننگ بلے باز عامر کلیم نے 46 گیندوں پر 64 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔ عامر کلیم کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ بعد ازاں عمان منتقل ہوگئے تھے ۔میچ کے بعد جب رسمی کارروائیاں مکمل ہو چکیں، تو بھارتی کپتان سوریا کمار یادو نے عامر کلیم کو نہ صرف سراہا بلکہ انہیں گلے بھی لگایا جس کے مناظر کیمرے میں قید ہوگئے ۔ 

 

