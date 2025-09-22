ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ ٹی ٹونٹی میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بھارت کے خلاف میچ میں فخر زمان کے کیچ آؤٹ کو ممکنہ طور پر غلط قرار دیدیا۔
پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا، ہمیں لگا گیند زمین پر لگی مگر فیصلہ امپائر کا ہی ہوتا ہے ۔سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ ہم نے بولنگ توقع کے مطابق نہیں کی، اننگز میں 10-15 رنز کم ہوئے ، ہمارا سکور 180 رنز سے زائد ہونا چاہیے تھا۔قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھاکہ ٹیم نے پرفیکٹ گیم نہیں کھیلا، بھارتی بیٹرز نے پاور پلے میں شانداربیٹنگ کرکے میچ ہم سے چھین لیا، سری لنکا کے خلاف خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ۔
بھارتی کپتان سوریا کماریادیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے اب رقابت والا معاملہ نہیں رہا اور دونوں ملکوں کی اب دشمنی نہیں بنتی۔بھارتی کپتان سوریا کماریادیو نے میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 10،15 میچز میں بھارت ہی زیادہ ترجیتاہے ، پاک بھارت میچز میں بھارت کی جیت کاتناسب تقریباً 1-10 ہے ۔ لوگوں اور صحافیوں کویہ سوال پوچھنا بند کرناچاہیے ۔سوریا کمار کا کہنا تھا کہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ 10 اوورز کے بعد کا تھا،انہوں نے بولر دوبے کے سپیل کو فیصلہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی بیٹرز اسی سپیل میں آؤٹ ہوئے ۔