صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا

  • کھیلوں کی دنیا
ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا

دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ ٹی ٹونٹی میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بھارت کے خلاف میچ میں فخر زمان کے کیچ آؤٹ کو ممکنہ طور پر غلط قرار دیدیا۔

پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فخر زمان کا آؤٹ شاید غلط تھا، ہمیں لگا گیند زمین پر لگی مگر فیصلہ امپائر کا ہی ہوتا ہے ۔سلمان علی آغا کا کہنا تھا کہ ہم نے بولنگ توقع کے مطابق نہیں کی، اننگز میں 10-15 رنز کم ہوئے ، ہمارا سکور 180 رنز سے زائد ہونا چاہیے تھا۔قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کا کہنا تھاکہ ٹیم نے پرفیکٹ گیم نہیں کھیلا، بھارتی بیٹرز نے پاور پلے میں شانداربیٹنگ کرکے میچ ہم سے چھین لیا، سری لنکا کے خلاف خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ۔

بھارتی کپتان سوریا کماریادیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے اب رقابت والا معاملہ نہیں رہا اور دونوں ملکوں کی اب دشمنی نہیں بنتی۔بھارتی کپتان سوریا کماریادیو نے میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 10،15 میچز میں بھارت ہی زیادہ ترجیتاہے ، پاک بھارت میچز میں بھارت کی جیت کاتناسب تقریباً 1-10 ہے ۔ لوگوں اور صحافیوں کویہ سوال پوچھنا بند کرناچاہیے ۔سوریا کمار کا کہنا تھا کہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ 10 اوورز کے بعد کا تھا،انہوں نے بولر دوبے کے سپیل کو فیصلہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی بیٹرز اسی سپیل میں آؤٹ ہوئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

غزہ میں جو کچھ ہو رہا مودی بھی اسکے ذمہ دار :پرکاش راج

محبت کیلئے کیریئر نہیں چھوڑ سکتی،امیشا پٹیل کا اعلان

دھواں میں میری فرمائش پر میرے کردار کی موت ہوئی:نبیل ظفر

ٹام کروز کا آنا سے شادی کیلئے بلٹ پروف کنٹریکٹ کا فیصلہ

ڈیجیٹل دنیا کی محبت حقیقی کا مقابلہ نہیں کر سکتی:عائزہ خان

ہانیہ عامر کی بنگلا دیشی کٹ پہن کر بنگالی ٹیم کو سپورٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak