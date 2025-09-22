صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدرہ امین کیجانب سے سنچری کے بعد 6 کا نشان بنانے پر بھارتی آگ بگولہ

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویمن ٹیم کی بیٹر سدرہ امین نے جنوبی افریقا کے خلاف تین میچوں کی سیریز کے 2 میچوں میں مسلسل 2 سنچریاں بناکر جہاں نیا قومی ریکارڈ قائم کیا وہیں ان کی جانب سے 6 کا اشارہ کرنے پر بھارتی آگ بگولہ ہوگئے ۔

سدرہ امین نے جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ون ڈے میں 121 جب کہ دوسرے ون ڈے میں 122 رنز بنائے اور اپنی چھٹی سنچری مکمل کی۔سدرہ امین لگاتار 2 ون ڈے سنچریاں بنانے والی پہلی پاکستانی اور دوسری ایشین ویمن کرکٹر بن گئی ہیں۔پاکستان ویمن کی جانب سے ون ڈے میں اب تک کُل 10 سنچریاں بنائی گئی ہیں جن میں سے 6 سدرہ امین نے بنائی ہیں۔

