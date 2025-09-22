صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کے خلاف پاکستان نے پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز سکور کئے

  • کھیلوں کی دنیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹونٹی ایشیاء کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان نے پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز سکور کر لیے ۔

پاکستان نے بھارت کے خلاف پاور پلے میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے ٹیم کی جانب سے اب تک کے سب سے زیادہ رنز کیے ، پاور پلے میں قومی ٹیم نے ایک وکٹ کے نقصان پر 55 رنز بنائے ۔پاکستانی ٹیم کے صاحبزادہ فرحان نے پاور پلے کے دوران 21 گیندوں پر 29 رنز بنائے ۔بھارتی بولر جسپریت بمراہ نے 3 اوورز میں 34 رنزدئیے ، جو ان کی تمام ٹی 20 کرکٹ میں پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز ہیں۔ 

