متھن منہاس کے بھارتی کرکٹ بورڈ کا اگلا صدر بننے کا امکان
ممبئی (سپورٹس ڈیسک)بھارتی کرکٹ بورڈ کے مختلف عہدوں کیلئے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ گزرگئی اور متھن منہاس وہ وہ واحد شخص ہیں۔
جنہوں نے دنیائے کرکٹ کے سب سے طاقتور اور امیر ترین کرکٹ بورڈ کے صدر کے عہدے کیلئے دستاویزات جمع کرائیں۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا اس عہدے پر عبوری طور پر فرائض انجام دے رہے تھے ۔متھن منہاس کا بی سی سی آئی میں تعینات عہدیداروں میں دوسرے کرکٹر ہونے کا امکان ہے جب کہ کرناٹک اور ہندوستان کے سابق سپنر رگھورام بھٹ خزانچی کا عہدہ سنبھالیں گے ۔