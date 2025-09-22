صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراؤنڈ میں جارحانہ رویہ ،دو افغان پلیئرز کی سرزنش

  • کھیلوں کی دنیا
گراؤنڈ میں جارحانہ رویہ ،دو افغان پلیئرز کی سرزنش

دبئی (سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ سے باہر ہونے والی افغان ٹیم کے دو پلیئرز کو آئی سی سی نے سزا دیتے ہوئے میچ سپرٹ کے خلاف حرکت پر انکی سرزنش کی ہے ۔

انٹرنیشنل کرکٹر کونسل کی جانب سے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ لیول ون کی خلاف ورزی پر افغان سپنرز نور احمد اور مجیب الرحمان کی سرزنش کی گئی، سری لنکا کے خلاف میچ میں دونوں پلیئرز نے جارحانہ رویہ اپنایا تھا۔لیفٹ آرم لیگ سپنر نور احمد نے سری لنکا کے خلاف میچ کے دوران اہم موقع پر امپائر کے فیصلے کے خلاف ناگواری کا اظہار کیا تھا۔دوسری جانب اسی میچ کے دوران رائٹ آرف آف سپنر مجیب الرحمان نے بھی فیلڈ میں جارحانہ روایہ اپنایا تھا اور اپنے تولیے سے سٹمپس کو گرایا تھا۔دونوں کھلاڑیوں کو آئی سی سی کوڈ آف کنڈیکٹ کے آرٹیکل 2.8 کے تحت قصور وار قرار دیا گیا ہے ، نور اور مجیب نے فیلڈ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا ہے ، دونوں کو ایک ایک ڈی میرٹ پوائنٹ سے نوازا گیا ہے ۔خیال رہے کہ ایشیا کپ کے گروپ سٹیج کے آخری میچ میں افغانستان کی ٹیم کو سری لنکا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ

ترکیہ،پتھر کے زمانے کے 138قدیم اوزار دریافت

جیورجیا میں 18لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

ورجینیا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو ، ریکارڈ قائم

جاپان،گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرنے پر نوبل انعام

بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak