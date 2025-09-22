گراؤنڈ میں جارحانہ رویہ ،دو افغان پلیئرز کی سرزنش
دبئی (سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ سے باہر ہونے والی افغان ٹیم کے دو پلیئرز کو آئی سی سی نے سزا دیتے ہوئے میچ سپرٹ کے خلاف حرکت پر انکی سرزنش کی ہے ۔
انٹرنیشنل کرکٹر کونسل کی جانب سے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ لیول ون کی خلاف ورزی پر افغان سپنرز نور احمد اور مجیب الرحمان کی سرزنش کی گئی، سری لنکا کے خلاف میچ میں دونوں پلیئرز نے جارحانہ رویہ اپنایا تھا۔لیفٹ آرم لیگ سپنر نور احمد نے سری لنکا کے خلاف میچ کے دوران اہم موقع پر امپائر کے فیصلے کے خلاف ناگواری کا اظہار کیا تھا۔دوسری جانب اسی میچ کے دوران رائٹ آرف آف سپنر مجیب الرحمان نے بھی فیلڈ میں جارحانہ روایہ اپنایا تھا اور اپنے تولیے سے سٹمپس کو گرایا تھا۔دونوں کھلاڑیوں کو آئی سی سی کوڈ آف کنڈیکٹ کے آرٹیکل 2.8 کے تحت قصور وار قرار دیا گیا ہے ، نور اور مجیب نے فیلڈ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا ہے ، دونوں کو ایک ایک ڈی میرٹ پوائنٹ سے نوازا گیا ہے ۔خیال رہے کہ ایشیا کپ کے گروپ سٹیج کے آخری میچ میں افغانستان کی ٹیم کو سری لنکا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔