کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال ،پاکستان فائنل میں پہنچ گیا
مالے (سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 0-2 سے شکست دی ، پاکستان نے مسلسل 6 میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنائی۔ پاکستان کے مزمل حسین بہترین کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ۔کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہو گا، فائنل میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل ایونٹ میں پاکستانی ٹیم نے جنوبی افریقا کے خلاف 2-0 سے فتح سمیٹی اور میچ 24-15 اور 28-5 سے جیتا ہے ۔ اس کے علاوہ پاکستان بھارت، سری لنکا اور میزبان مالدیپ کو بھی شکست دے چکا ہے ۔