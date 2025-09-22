صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال ،پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

  • کھیلوں کی دنیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال ،پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

مالے (سپورٹس ڈیسک)پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرا کر کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 0-2 سے شکست دی ، پاکستان نے مسلسل 6 میچ جیت کر فائنل میں جگہ بنائی۔ پاکستان کے مزمل حسین بہترین کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ۔کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہو گا، فائنل میچ آج پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر دو بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل ایونٹ میں پاکستانی ٹیم نے جنوبی افریقا کے خلاف 2-0 سے فتح سمیٹی اور میچ 24-15 اور 28-5 سے جیتا ہے ۔ اس کے علاوہ پاکستان بھارت، سری لنکا اور میزبان مالدیپ کو بھی شکست دے چکا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

انجمن تاجران کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانیکا مطالبہ

پاک سعودی معاہدہ جغرافیائی سطح پر بڑی کامیابی ،افتخار ملک

آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی کو سی ای او ایوارڈ سے نوازا گیا

نوجوانوں فرقان اور حسان نے پاشا ایوارڈ حاصل کرلیا

پاک،ویتنام ترجیحی تجارتی معاہدے کیلئے مذاکرات جلد ہونگے ،سفیر

ٹیکس بار کاٹیکس ادائیگی کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak