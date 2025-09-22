ٹی ٹونٹی ایشیا کپ سپر فور:پاکستان کی شکست پر شائقین مایوس،بھارتی ٹیم نے پھر ہاتھ نہیں ملایا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ٹی 20 ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے دوسرے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کی طرف سے ملے 172 رنز کے ہدف کو7 گیندوں سے قبل حاصل کر لیا، یہ ایونٹ میں پاکستان کی بھارت سے مسلسل دوسری شکست ہے ۔
میچ کے ٹاس کے لیے بھارتی کپتان سوریا کماریا دیو اور پاکستانی کپتان سلمان علی آغا میدان میں اترے ، بھارتی کپتان نے پہلے میچ کی طرح پھر پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ٹاس کے بعد روایتی طور پر ہاتھ نہیں ملایا، میچ ریفری کے فرائض اینڈی پائیکرافٹ نے ہی انجام دئیے جبکہ میچ کے بعد بھی بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا،جس پر کرکٹ ماہرین اور سابق کرکٹرز نے بھی تنقید کی اور اسے سپورٹس مین سپرٹ کی خلاف ورزی قرار دیا ،ماہرین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کھیل میں سیاست کو لانا کھیل کے اصولوں کے منافی ہے ۔میچ کے دوران پاکستانی اوپنر فخر زمان کو آؤٹ دئیے جانے کے فیصلے پر سوالات اٹھنے لگے ۔ فخر زمان کو آؤٹ دینے پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی اور صارفین نے فیصلے کو متنازع قرار دے دیا۔ہردک پانڈیا کی گیند پر فخر زمان کے آؤٹ ہونے کا فیصلہ فیلڈ امپائرز نے تھرڈ امپائر کو بھیجا، ایکشن ری پلے دیکھنے پر یہ واضح نظر آیا کہ گیند زمین پر لگنے کے بعد وکٹ کیپر کے ہاتھ میں آئی تاہم تھرڈ امپائر نے فخر زمان کو آؤٹ قرار دیا۔تھرڈ امپائر کے اس فیصلے پر فخر زمان نے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے قدرے سخت رویے کا اظہار کیا اور ڈریسنگ روم کی طرف چل دئیے جبکہ کمنٹیٹرز بھی
اس فیصلے پر حیرانی کا اظہار کرتے رہے ۔ سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے ایکس پر کہا کہ فخر زمان آؤٹ نہیں تھے ۔سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ پاکستان کو ٹیم انڈیا اور آن فیلڈ امپائرز سے مقابلے کیلئے بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا۔ ایکس پر فواد عالم نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے ہم 11 کے بجائے 14 کھلاڑیوں کے خلاف کھیل رہے ہیں، فخر زمان واضح طور پر ناٹ آؤٹ تھے ۔ ایکس پر بھی بھارتی وکٹ کیپر کی جانب سے کیے گئے کیچ کی تصویر کے ساتھ کہا گیا کہ بالکل فخر ناٹ آؤٹ تھے اور انہیں آؤٹ قرار دینے کا فیصلہ غلط ہے ۔میچ کے دوران بھارتی فینز نے حارث رؤف کو ‘کوہلی کوہلی کے نعرے ’ لگا کر تنگ کرنے کی کوشش کی تو جواب میں قومی فاسٹ باؤلر انہیں 6 رافیل طیاروں کی تباہی کی کہانی اشاروں میں سمجھاتے رہے ۔ میچ میں بھی حارث رؤف اور ابھیشیک شرما کے درمیان گرما گرمی ہو ئی۔ حارث رؤف اور بھارتی بیٹر ابھیشیک شرما کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس پر امپائر کو مداخلت کرنا پڑی۔
پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کے صاحبزادہ فرحان نے 58 رنز کی باری کھیلی، انہوں نے 3 چھکے اور 5 چوکے لگائے ، جس کی بدولت پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 171 رنز سکور بورڈ پر سجائے دیگر کھلاڑیوں میں صائم ایوب اور محمد نواز 21، 21، فخر زمان 15 اور حسین طلعت 10 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ، سلمان علی آغا 17 اور فہیم اشرف 20 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے ۔بھارت کے شیوم دوبے نے 2، ہاردک پانڈیا اور کلدیپ یادیو نے 1، 1 وکٹ حاصل کی جبکہ محمد نواز رن آؤٹ ہوئے ۔ہدف کے تعاقب میں شبمن گل نے 47 رنز بنائے ، سوریا کمار یادیو بغیر کوئی رنز بنائے حارث رؤف کا شکار بن گئے ۔ ابھیشیک شرما نے 39 گیندوں پر 74 رنز کی اننگز کھیلی ۔بھارت کی چوتھی اور میچ کی آخری وکٹ سنجو سیمسن کی گری، جو 13 رنز بنا کر حارث رؤف کی گیند پر بولڈ ہو گئے ۔حارث رؤف نے 2، ابرار احمد اور فہیم اشرف نے 1، 1 وکٹ حاصل کی، میچ میں عمدہ پرفارمنس پر ابھیشیک شرما کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔