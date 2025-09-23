اٹلی کی ٹیم نے چھٹی مرتبہ بلی جین کنگ کپ جیت لیا
بیجنگ (سپورٹس ڈیسک)اٹلی نے بلی جین کنگ کپ 2025 کے فائنل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکا کو 0-2 سے شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
چین کے شہر شینزن میں فائنل میچ میں اٹلی کی ویمن ٹیم نے ابتدائی دونوں ویمنز سنگلز مقابلے جیت کر سب سے زیادہ 18مرتبہ جیتنے والی امریکی حریف ٹیم کو شکست دے دی۔پہلے ویمنز سنگلز میچ میں الیسابیٹا کوکیریٹو نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکی حریف ٹینس کھلاڑی ایما ناوارو کو سٹریٹ سیٹس میں 4-6 اور 4-6 سے شکست دی جبکہ دوسرے ویمنز سنگلز مقابلے میں اٹلی کی 29 سالہ ٹینس سٹار جیسمین پاؤلینی نے حریف امریکی جیسیکا پیگولا کو سٹریٹ سیٹس میں 4-6 اور 2-6 سے شکست دی ۔جیسمین پالینی کا بیلی جین کنگ کپ میں یہ سال ناقابلِ شکست رہا ہے اور وہ سنگلز اور ڈبلز دونوں میں نمایاں رہیں۔میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے جیسمین پاؤلینی نے کہا یہ میرے لئے ناقابلِ یقین لمحہ ہے ، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹیم نے زبردست محنت کی اور ہم سب کے لیے یہ ایک ناقابلِ فراموش فتھ ہے ۔اٹلی نے یہ اعزاز مجموعی طور پر چھٹی بار جیتا ہے ۔