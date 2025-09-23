افریقی ویمنز ٹیم 115 رنز پر ڈھیر، پاکستان کی 6 وکٹ سے فتح
لاہور(سپورٹس ڈیسک)تیسرے ایک روزہ میچ میںپاکستان ویمنز ٹیم نے جنوبی افریقا ویمن کرکٹ ٹیم کو ہرادیا، نشرہ سندھو نے6 وکٹیں حاصل کیں۔لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں جنوبی افریقا ویمن کرکٹ ٹیم 26ویں اوور میں 115رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔
نشرہ سندھو پاکستان کی جانب سے تیز ترین 100 وکٹیں حاصل کرنے والی بولر بن گئیں، جواب میں پاکستان نے ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر31 اوورز میں حاصل کرلیا۔ میچ کے اختتام پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جنوبی افریقی ٹیم کی کپتان کو ٹرافی دی،سربراہ کرکٹ بورڈ نے خواتین کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے تمام خواتین کھلاڑیوں کو 10 لاکھ فی کس انعام کا اعلان کیا اور مسلسل دو سنچریاں سکور کرنے پر سدرہ امین کے لئے 20 لاکھ روہے انعام کا اعلان کیا۔پاکستان جنوبی افریقہ ویمن ون ڈے سیریز کی پرفارمرز نے آنر بورڈز پر نام درج کیے ۔