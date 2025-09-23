صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فخر کامتنازعہ آؤٹ، پاکستان نے آئی سی سی سے شکایت

فخر کامتنازعہ آؤٹ، پاکستان نے آئی سی سی سے شکایت

دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹیم نے بھارت کے خلاف میچ میں فخر زمان کے متنازعہ آؤ ٹ پر آئی سی سی سے ٹی وی امپائر کی شکایت کردی۔ ایشیا کپ میں گزشتہ روز ہونے والے پاک بھارت میچ میں ٹی وی امپائر کی جانب سے فخر زمان کامتنازعہ آؤ ٹ دیا گیا۔۔۔

 جس پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ نے میچ کے بعد اپنے تحفظات سے میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو آگاہ کیا۔ذرائع کا بتانا ہے کہ میچ کے بعدکپتان کی میچ رپورٹ میں بھی پاکستانی ٹیم انتظامیہ نے متنازعہ فیصلے کا ہائی لائٹ کیا ہے جب کہ آئی سی سی کے امپائرز اور منیجرکو بھی ٹیم انتظامیہ نے اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے باضابطہ شکایت کردی ہے ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے ایشیا کپ سپر فور مرحلے کے میچ میں سری لنکا سے تعلق رکھنے والے امپائر روچیرا پلیاگروگے کو بطور تھرڈ امپائر ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔یہ وہی امپائر ہیں جنہوں نے رواں ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے پہلے میچ میں بھی تین غلط ایل بی ڈبلیو کے فیصلے دیے جو پاکستان کی جانب سے ریویو لینے پر واپس ہوگئے تھے ۔گزشتہ روز کے میچ میں مذکورہ امپائر کو بطور ٹی وی امپائر لگایا گیا تھا مگر یہاں بھی انہوں نے فخر زمان کے آؤٹ کا انتہائی متنازعہ فیصلہ دیا۔کرکٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب بھی آؤٹ کے حوالے سے اینگل واضح نہ ہورہا ہو تو ایسی صورت میں بیٹسمین کو ہمیشہ ڈاؤٹ کا فائدہ دیا جاتا ہے ۔ 

 

