ٹیسٹ سیریز، پاکستان ہوم ایڈوانٹیج حاصل کرنیکا خواہاں

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک) جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں پاکستان مکمل طور پر ہوم ایڈوانٹیج حاصل کرنے کا خواہشمند ہے۔

ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سیریز میں سپن کے جال میں پھنسانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے ، ویمنز سیریز کے اختتام پر آج سے قذافی سٹیڈیم میں پچ کی تیاری کا کام شروع کر دیا جائے گا، پنڈی سٹیڈیم میں بھی سپنرز کے لیے مددگار پچ بنائی جائے گی۔ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور عبوری ہیڈ کوچ ریڈ بال اظہر محمود کی مشاورت سے پچز تیار ہوں گی۔ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم پہلی سیریز جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی، سیریز کا پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور جبکہ دوسرا ٹیسٹ 20 اکتوبر سے راولپنڈی میں شیڈول ہے ۔

 

