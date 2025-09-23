ڈی کوک کی کرکٹ میں واپسی، پاکستان کیخلاف ٹیم میں شامل
جوہانسبرگ (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقا کی کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز وکٹ کیپر بیٹر کوئنٹن ڈی کوک نے ایک بار پھر بین الاقوامی ون ڈے کرکٹ میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔
32 سالہ کوئنٹن ڈی کوک کو پاکستان کے خلاف آئندہ سیریز کے لیے ون ڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں سکواڈز میں شامل کر لیا گیا ہے ، جبکہ اس سے قبل وہ نمیبیا کے خلاف واحد ٹی ٹونٹی میچ میں بھی ایکشن میں نظر آئیں گے ۔یاد رہے کہ کوئنٹن ڈی کوک نے 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا ۔جنوبی افریقا کے ہیڈ کوچ شکری کونراڈ کا کہنا ہے کہ کوئنٹن ڈی کوک کی واپسی ٹیم کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھاکہ جب گزشتہ ماہ کوئنٹن سے ان کے مستقبل پر بات ہوئی تو یہ واضح تھا کہ وہ اب بھی قومی ٹیم کی نمائندگی کا عزم رکھتے ہیں۔ ان جیسا باصلاحیت کھلاڑی ٹیم میں ہو تو کارکردگی خود بخود بہتر ہوتی ہے ۔