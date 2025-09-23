انڈر 19 ون ڈے کرکٹ، لاڑکانہ،فیصل آباد کامیاب
کالاشاہ کاکو (نامہ نگار )لاڑکانہ ریجن اور فیصل آباد ریجن نے پہلے میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔لاہور کنٹری کلب مریدکے میں پی سی بی نیشنل انڈر 19 ریجن ون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا۔۔۔
پہلے دن کھیلے گے دومیچوں میں کو ئٹہ ریجن کا مقابلہ لاڑکانہ ریجن سے ہو ا جبکہ سیالکوٹ ریجن کا مقابلہ فیصل آباد ریجن سے ہوا۔لاڑکانہ اور کو ئٹہ ریجن کے میچ میں لاڑکانہ ریجن انڈر 19کرکٹ ٹیم نے اپنا میچ جیت لیا۔لاڑکانہ ریجن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45.3 اوورز میں 145رنز بنائے ۔کوئٹہ ریجن کی ساری ٹیم 145رنز کے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 41.3اوورز میں 106رنز بنا کر پوری ٹیم آؤٹ ہو گی۔ فیصل آباد ریجن نے سیالکوٹ ریجن کو تین وکٹ سے ہرا کر کامیابی حاصل کی۔فیصل آباد ریجن نے ٹاس جیب کر پہلے بولنگ کرتے ہوئے سیالکوٹ کی پوری ٹیم کو 36.5آوورز میں 218رنز پر آؤٹ کر دیا ۔فیصل آباد ریجن نے 218رنز کا ٹارگٹ سات کھلاڑیوں کے نقصان پر 46اوورز میں پورا کر کے میچ جیت لیا۔