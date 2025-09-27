صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ :بھارت نے سری لنکا کو سپر اوور میں شکست دیدی

ایشیا کپ :بھارت نے سری لنکا کو سپر اوور میں شکست دیدی

دبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت نے سری لنکا کو ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے کے آخری میچ میں دلچسپ مقابلے کے بعد سپر اوور میں شکست دے دی۔دبئی میں سری لنکا کی ٹیم نے 203 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنا کر میچ برابر کردیا۔

جس کا فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔سری لنکا نے سپر اوور میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف 3 رنز کا ہدف دیا جس کو بھارت نے پہلی گیند پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل 203 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے سری لنکا کی جانب سے پاتھم نسانکا نے ٹورنامنٹ کی پہلی سنچری سکور کی انہوں نے 107رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ کوشل پریرا نے 58 رنز بنائے ۔ اس سے قبل بھارت نے سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں پر 202 رنز سکور کئے ۔بھارت کی جانب سے ابھیشیک شرما 61 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ سنجو سیمسن نے 39 رنز بنائے ۔تلک ورما اور اکشر پٹیل نے بالترتیب 49 اور 21 رنز ناٹ آؤٹ سکور کیے ۔ 

 

