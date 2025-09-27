نیش کپ سکواش ،اشعب عرفان نے بھارتی کھلاڑی کو ہرا دیا
ٹور نٹو (سپورٹس ڈیسک)نیش کپ سکواش ٹورنامنٹ میں پاکستان کے اشعب عرفان نے بھارتی کھلاڑی ویر چھوٹرانی کو شکست دے دی۔
کینیڈا میں جاری نیش کپ سکواش میں اشعب عرفان نے سیڈ نمبر 4 ویر چھوٹرانی کو 3۔ 2 سے شکست دی۔ بھارتی پلیئر کے خلاف اشعب عرفان کی جیت کا سکور 9-11، 4-11، 11-8، 11-8 اور 11-8 رہا۔بھارتی پلیئر کو شکست دے کر اشعب عرفان ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچے ۔اس کے علاوہ پاکستان کے نور زمان بھی ایونٹ کے سیمی فائنل میں پہنچے ۔ انہوں نے کوارٹر فائنل میں کولمبیا کے رونالڈ پولامینو کو شکست دی۔کینیڈا میں جاری نیش کپ سکواش کی انعامی رقم 31 ہزار 250 ڈالرز ہے ۔