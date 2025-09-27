صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان اوپن ٹینس ، کارلوس اور ٹیلر دوسرے راؤنڈ میں داخل

جاپان اوپن ٹینس ، کارلوس اور ٹیلر دوسرے راؤنڈ میں داخل

ٹوکیو (سپورس ڈیسک)سپین کے ٹینس سٹار اور ایونٹ کے ٹاپ سیڈڈ کارلوس الکاراز اور امریکا کے ٹینس سٹار،ایونٹ کے سیکنڈسیڈڈ ٹیلر فریٹز اے ٹی پی جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فاتحانہ انداز میں آغاز کرتے ہوئے۔۔۔

سپین کے ٹینس سٹار اور ایونٹ کے ٹاپ سیڈڈ کارلوس الکاراز اور امریکا کے ٹینس سٹار،ایونٹ کے سیکنڈسیڈڈ ٹیلر فریٹز اے ٹی پی جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فاتحانہ انداز میں آغاز کرتے ہوئے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے جبکہ فرانس کے ہوگو ہمبرٹ شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوگئے ۔ 

 

