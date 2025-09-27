صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا دباؤ توڑیں، ڈٹ کر کھیلیں:شعیب اختر

بھارت کا دباؤ توڑیں، ڈٹ کر کھیلیں:شعیب اختر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے تاریخی فائنل سے قبل جارحانہ اور بے خوف رویہ اپنانے کا مشورہ دے دیا۔

ایک انٹرویو دیتے ہوئے شعیب اختر نے کہا کہ کھلاڑیوں کو بھارت کے خلاف اسی جذبے کے ساتھ میدان میں اترنا ہوگا جس طرح انہوں نے بنگلادیش کے خلاف سیمی فائنل میں کھیل پیش کیا۔انہوں نے کہا کہ اُس مائنڈ سیٹ سے نکلیں، بھارت کے دباؤ کو توڑیں اور میدان میں اتر کر ان کا سامنا کریں، ہمیں صرف 20 اوور پورے نہیں کرنے بلکہ وکٹیں لینا ہیں، جیسے ہی شروع میں ان کا بڑا کھلاڑی آؤٹ ہوگا، وہ دباؤ میں آجائیں گے ۔شعیب اختر نے مزید کہا کہ کھلاڑیوں کو بھارت کے نمبر ون ہونے کے تاثر میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی بہترین کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے ۔انہوں نے زور دیا کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین ٹیم ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم بہترین کمبی نیشن کے ساتھ میدان میں ہیں، اپنے کھیل پر فوکس کریں اور سمجھداری سے کرکٹ کھیلیں۔سابق فاسٹ بولر نے ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس بڑے سکور کرنے اور حریف کو آؤٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے ۔

 

