صائم ایوب کی جگہ حسن نواز کو کھلانا چاہیے :باسط علی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی نے کہا ہے کہ صائم ایوب کی جگہ حسن نواز کو ٹیم میں کھلانا چاہیے ۔ایک انٹرویو میں باسط علی نے کہا کہ ہم نے بیٹنگ کوچ اس کو بنایا ہے جو پیراشوٹ کے ذریعے آیا، جس نے کبھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی نہیں ہے۔

 انہوں نے کہا کہ جن کو صورت حال سنبھالنی نہیں آتی وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔باسط علی نے کہا کہ ایشیا کپ ٹورنامنٹ براڈ کاسٹرز نے ہی کروایا ہے ، میں اس کو ایشیا کپ نہیں براڈ کاسٹرز کپ کہتا ہوں۔سابق کرکٹر نے کہا کہ ہماری ٹیم کی مڈل آرڈر پرفارم کرہی نہیں رہی ہے ، 10 اوور کے بعد کم رنز بنتے ہیں تو یہ بیٹرز کی نااہلی ہے ۔ اس موقع پر سابق کرکٹر کامران اکمل نے کہا کہ پہلی بار ایشیا کپ فائنل میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا، چاہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جیت کی ہیٹ ٹرک نہ کرے ، بیٹرز کو اپنی شاٹ سلیکشن کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلادیش کی ٹیم دسویں نمبر پر ہے میچ میں کچھ غلطیاں کیں۔

 

