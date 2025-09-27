صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
کیا سپر اوور میں سری لنکا کے 3کھلاڑی آؤٹ ہوئے ؟

دبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت ،سری لنکا کے میچ میں کیا سپر اوور میں سری لنکا کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ؟ہوا کچھ یوں کہ بھارت کی طرف سے ارشدیپ سنگھ سپر اوور کرانے آئے ، انہوں نے پہلی ہی گیند پر کوشل پریرا کی وکٹ لی۔

اوور کی چوتھی گیند پر داسن شناکا بولر کی وائیڈ یاکر کو اچھی طرح نہیں کھیل سکے اور بائی کے رنز لینے کیلئے دوڑ پڑے ، ارشدیپ نے کیچ کی اپیل کی جبکہ وکٹ کیپر نے بیٹر کو رن آؤٹ کردیا اور امپائر نے آؤٹ دے بھی دیا لیکن بیٹر نے فوراً ہی امپائر سے ریویو کی اپیل کی، کیچ آؤٹ نہیں ہوا، اس لیے رن آؤٹ کو مسترد کیا جائے اور ایسا ہوگیا،لنکن بیٹر رن آؤٹ سے بچ گئے کیوں کہ آن فیلڈ امپائر نے پہلے فیصلے میں کیچ کی اپیل پر ہی آؤٹ دیا تھا۔

 

