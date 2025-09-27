کیا سپر اوور میں سری لنکا کے 3کھلاڑی آؤٹ ہوئے ؟
دبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت ،سری لنکا کے میچ میں کیا سپر اوور میں سری لنکا کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ؟ہوا کچھ یوں کہ بھارت کی طرف سے ارشدیپ سنگھ سپر اوور کرانے آئے ، انہوں نے پہلی ہی گیند پر کوشل پریرا کی وکٹ لی۔
اوور کی چوتھی گیند پر داسن شناکا بولر کی وائیڈ یاکر کو اچھی طرح نہیں کھیل سکے اور بائی کے رنز لینے کیلئے دوڑ پڑے ، ارشدیپ نے کیچ کی اپیل کی جبکہ وکٹ کیپر نے بیٹر کو رن آؤٹ کردیا اور امپائر نے آؤٹ دے بھی دیا لیکن بیٹر نے فوراً ہی امپائر سے ریویو کی اپیل کی، کیچ آؤٹ نہیں ہوا، اس لیے رن آؤٹ کو مسترد کیا جائے اور ایسا ہوگیا،لنکن بیٹر رن آؤٹ سے بچ گئے کیوں کہ آن فیلڈ امپائر نے پہلے فیصلے میں کیچ کی اپیل پر ہی آؤٹ دیا تھا۔