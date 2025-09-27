جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز کیلئے ممکنہ قومی سکواڈ فائنل
لاہور (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں سلیکشن کمیٹی نے ہیڈ کوچ اور کپتان کی مشاورت سے ٹیسٹ سکواڈ کو حتمی شکل دیدی۔جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے سلیکشن کمیٹی،ہیڈکوچ اور کپتان کی مشاورت ہوئی، ایشیاکپ میں ناقص فارم کے باعث صائم ایوب کی چھٹی کا امکان ہے۔۔۔
قومی ٹیسٹ سکواڈمیں محمد نواز اورامام الحق کوشامل کرنیکا امکان ہے ،اس کے علاوہ نسیم شاہ کوٹیسٹ سکواڈکا حصہ نہ بنائے جانے کا امکان ہے ۔جنوبی افریقہ کیخلاف ممکنہ سکواڈ میں شان مسعود،امام الحق،عبداللہ شفیق،سعود شکیل،بابراعظم ،محمد رضوان،سلمان علی آغا،محمد نواز، فیصل اکرم، نعمان علی جبکہ ساجد خان،شاہین شاہ آفریدی،محمد علی کو بھی شامل کئے جانے کا امکان ہے ۔ٹیسٹ سکواڈ اپروول کیلئے بھیجا جاچکا ہے ،جس کا اعلان دو روزمیں متوقع ہے ،قومی ٹیسٹ سکواڈ کا کیمپ 29 ستمبر سے لگایا جائے گا۔