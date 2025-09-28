ایشیا کپ فائنل : سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا آج ، ٹرافی کیساتھ فوٹو شوٹ ملتوی
دبئی(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں پاکستان اور بھارت پہلی مرتبہ آج فائنل میں مدمقابل آئیں گے ۔میگاایونٹ سے قبل دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کھٹائی میں پڑگیا۔ دونوں ملکوں کی ٹیموں کے درمیان تناؤ کے سبب اس بار فائنل سے پہلے کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ روایتی فوٹو شوٹ نہیں ہوا۔
منتظمین نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہفتے کو ایسا کچھ نہیں ہوا تاہم آج اتوار کو فائنل سے قبل اس سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ فائنل کیلئے دبئی سٹیڈیم کے تمام ٹکٹس فروخت ہوگئے ۔ سٹیڈیم میں 28 ہزار شائقین کی گنجائش ہے اور تمام نشستیں شائقین کرکٹ نے خرید لی ہیں۔دریں اثنا فائنل سے قبل دبئی میں قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے بھرپور اور جارحانہ انداز میں پریس کانفرنس کی اور واضح کیا کہ پاکستان جیت کے لیے میدان میں اترے گا اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائے گا، ہینڈ شیک تنازع پر انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اور بھارت میں حالات پہلے بھی خراب رہے مگر ہاتھ نہ ملانے کی روایت کبھی نہیں رہی، یہ کرکٹ کے لیے اچھا نہیں، میرے والد کرکٹ کے بڑے دلدادہ ہیں، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ نہ ملانا، ہمیشہ ہینڈ شیک ہوتا رہا ہے ۔
ٹرافی کے فوٹو شوٹ پر کپتان نے کہاکہ ہم کھیل کے اصولوں کے مطابق تیار ہیں، جو آنا چاہے آئے ، جو نہ آنا چاہے نہ آئے ، ہمیں کسی کی پروا نہیں۔اپنی کارکردگی پر تنقید کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ ہاں، میری پرفارمنس ابھی اس معیار کی نہیں جیسی کپتان کی ہونی چاہیے ، سٹرائیک ریٹ بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن میرا اور ٹیم کا فوکس صرف اور صرف ایشیا کپ جیتنا ہے ۔بھارتی میڈیا کے شور پر انہوں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ مجھے بھارتی میڈیا کے تبصروں سے کوئی سروکار نہیں، دباؤ دونوں ٹیموں پر ہے ، لیکن ہم جیتنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ۔انہوں نے صائم ایوب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صائم ایوب اگلے 10 سال پاکستان کا ٹاپ پرفارمر ہوگا، بیٹنگ میں فی الحال کارکردگی نہیں آ رہی مگر بولنگ اور فیلڈنگ میں وہ شاندار کردار ادا کر رہا ہے ، بیٹنگ میں بھی وہ جلد چمکے گا۔کپتان نے جذباتی انداز میں کہا کہ اگر کرکٹر میدان میں جذبات کا مظاہرہ نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ میدان سے باہر جو کچھ ہورہا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا مقصد صرف بہترین کرکٹ کھیل کر ایشیا کپ کی ٹرافی اپنے نام کرنا ہے ۔علاوہ ازیں آج کے میچ میں دو اہم بھارتی کھلاڑیوں ابھیشیک شرما اور آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کی شرکت مشکوک ہے ۔بھارت کے بولنگ کوچ مورنے مورکل نے دونوں کی فٹنس پر شدید خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ انجری کا جائزہ آج صبح لیا جائے گا۔