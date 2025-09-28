صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانوی پاکستانی کوہ پیما نادیہ آزاد نے ماؤنٹ مناسلو سر کرلی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )برطانوی پاکستانی کوہ پیما نادیہ آزاد نے ماؤنٹ مناسلو سر کر لی، 8 ہزار 163 میٹر بلند مناسلو دنیا کی آٹھویں بلند ترین چوٹی ہے ۔نادیہ آزاد گزشتہ صبح 5 بجے نیپال میں واقع مناسلو کی چوٹی کے ٹاپ پر پہنچیں۔

ماؤنٹ مناسلو نادیہ آزاد کی 8 ہزار میٹر سے بلند چوتھی چوٹی ہے ، جس سے قبل وہ ماؤنٹ اناپورنا، ایوریسٹ اور لوٹسے کو سر کر چکی ہیں۔نادیہ آزاد 8 ہزار میٹر سے بلند 4چوٹیاں سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون ہیں، وہ اس کے علاوہ سیون سمٹس کا سلسلہ بھی سر کر چکی ہیں۔نادیہ آزاد کوہ پیمائی کے ساتھ میراتھون رنر بھی ہیں، وہ اکتوبر میں شکاگو میراتھون میں بھی حصہ لیں گی۔نادیہ اس سے قبل نیو یارک، برلن اور لندن میراتھون مکمل کرچکی ہیں۔

