ایشیا کپ: فائنل جیتنے کیلئے پوری ٹیم یکجا ہوکر کھیلے :انعام بٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ریسلر انعام بٹ کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ اب ایک قدم کی دوری پر ہے۔تفصیلات کے مطابق قومی ریسلر انعام بٹ نے گرین شرٹس کا حوصلہ بڑھانے کیلئے خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہاک۔۔۔
ہ پاکستانی ٹیم نے شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایشین کپ کے فائنل میں جگہ بنائی ہے ۔ ایشیا کپ اب ایک قدم کی دوری پر ہے ، بھارت سے فائنل جیتنے کیلئے پوری ٹیم یکجا ہوکر کھیلے ۔ پوری قوم کی دعائیں گرین شرٹس کے ساتھ ہیں ایشیا کپ پاکستان ہی جیتے گا۔