نیش کپ سکواش :پاکستان کے نور زمان فائنل میں پہنچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )عالمی انڈر23 چیمپئن پاکستان کے نور زمان31ہزار ڈالرز کی انعامی رقم کے نیش کپ سکواش ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئے۔
دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان ہی کے محمد اصحاب عرفان شکست کھا گئے ۔ تفصیلات کے مطابق انٹاریو کینیڈا میں انٹرنیشنل سکواش ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں سیڈ 5 نورزماں نے سیڈ7 کولمبیا کے سیڈ 7 متیاس کنوڈسین کو ایک آسان مقابلے میں0-3 سے قابو کر لیا۔دوسری جانب کوارٹر فائنل میں بھارتی حریف سیڈ 4 ویرچھوٹانی کو 2-3سے اپ سیٹ شکست دینے والے پاکستان کے سیڈ 8 محمد اصحاب عرفان سیمی فائنل میں ہمت ہار گئے ۔ان کو مضبوط مدمقابل سیڈ2مصطفیٰ الستارے نے 1-3 سے شکست دے دی۔