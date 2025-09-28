سعد حبیب سری لنکن امیچر گالف کے فائنل میں پہنچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کے نوجوان گالفر سعد حبیب سری لنکن امیچرگالف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔سری لنکا میں جاری 134ویں سری لنکن امیچور گالف چیمپئن شپ میں پاکستان کے گالفر سعد حبیب نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔۔۔
فائنل میں جگہ بنائی ۔سیمی فائنل میں سعد حبیب نے میزبان ملک سری لنکا کے ریشان الگاما کو شکست دی۔سولہویں ہول پر 4 سٹروکس کی برتری کے ساتھ پاکستانی گالفر نے کامیابی اپنے نام کی۔میچ میں سعد حبیب نے بھرپور کھیل پیش کیا جس میں اُنہوں نے ساتویں ہول پر 1 شاندار ایگل اور اس کے علاوہ 4 برڈیز بھی سکور کیں۔فائنل میں سعد حبیب کا مقابلہ سری لنکا کے ایک اور گالفر چناکا پریرا سے ہو گا جو 36 ہولز پر کھیلا جائے گا۔