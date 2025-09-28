قومی مینز انڈر 19ون ڈے کپ میں مزید چار میچوں کا فیصلہ
لاہور( سپورٹس دیسک )قومی مینز انڈر19 ون ڈے کپ میں کھیلے گئے تیسرے راونڈ کے مذیدچارمیچز کا فیصلہ ہوگیا۔فاٹانے حیدرآباد کو7 وکٹوں سے شکست دیکر مسلسل تیسری کامیابی حاصل کی۔ اشفاق گراؤنڈ چارسدہ میں حیدرآباد کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی اور 151رنز پر پوری ٹیم آؤٹ ہوگئی۔
جواب میں فاٹا ریجن نے مطلوبہ ہدف تین وکٹ کے نقصان پر پورا کرلیا۔پاکستان انڈر19 کی نمائندگی کرنے والے عثمان خان نے اپنی فارم برقرار رکھتے ہوئے شاندار ناقابل شکست سنچری سکور کی۔جس میں 10 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے ۔ حیات آباد میں کھیلے گئے میچ میں لاہور وائٹ نے پہلے بیٹنگ کی اورپانچ وکٹ کے نقصان پر 303رنز بنایے ۔اوپنر عالیان سلمان نے 136 رنز بنائے اور ناٹ آوٹ رہے ۔ جواب میں اسلام آبادریجن کی ٹیم 125 رنز بناسکی۔فہد سلیم نے 26,منیب نے 19 اور اجمیر نے پندرہ رنز بنائے ۔حسین عباس اور محمد عیاس نے تین تین وکٹیں حاصل کی۔لاہور وائٹ کے حمزہ ظہور نے وکٹ کے پیچھے چھ کیچ پکڑے ۔ مین آف دی میچ عالیان سلمان رہے ۔ تیسرے میچ میں پشاور نے پہلے بیٹنگ کی ۔اور 213رنز سکور کیے ۔احمد حسین نے 56,محمد زبیر نے 49اور زین اللہ نے 48رنز بنائے ۔محمد موسی نے چار وکٹیں حاصل کیں ۔جواب میں سیالکوٹ 154رنز پر آوٹ ہو گئی ۔ احمد حسین کو آل رائو نڈ کارکردگی پر مین آف دی میچ قرار دیا۔ شیخوپورہ کی رانا نوید کرکٹ اکیڈمی میں لاہور بلیوز نے ایبٹ آباد کو 61 رنز سے شکست دے دی۔ علی حسن بلوچ نے شاندار 143 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو 50 اوورز میں چھ وکٹ پر 284 رنز بنانے میں مدد دی۔علی حسن بلوچ کے 13 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 143 رنز بنایے ۔ اس کے جواب میں ایبٹ آباد کی ٹیم محمد شایان کے 53 رنز کے باوجود 44.2 اوورز میں 223 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔