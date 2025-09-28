صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
کمالیہ:قومی رگبی ٹیم کے سابق کپتان شبیر احمد کا گھر بھی سیلاب کی نذر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )کمالیہ کے نواحی گاؤں میں پاکستان رگبی ٹیم کے سابق کپتان شبیر احمد کا گھر بھی سیلاب کی نذر ہوگیا۔

شبیر احمد کے گھر کی چار دیواری مکمل گر گئی اور کمروں میں دراڑیں بھی پڑ گئیں جس کے بعد ان کے اہلخانہ کھلے آسمان تلے رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے کہاکہ 2008 سے 2015 تک پاکستان رگبی ٹیم کی نمائندگی کی اور اعزازات جیتے ، جینتے والے میڈل اور کپس میرے پاس موجود ہیں۔ سیلاب سے بہت نقصان ہوا ہے ، اپنا گھر تعمیر کرنے کی سکت نہیں۔

 

