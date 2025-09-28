ایشیا کپ میں پاکستان کی جیت ہو:بھارتی فینز بھی دعاگو
دبئی (سپورٹس ڈیسک ) بھارتی فینز بھی ایشیاکپ میں پاکستان کی جیت کی دعائیں کرنے لگے ، نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بھارتی فین نے کہاکہ میں ہندوستانی ہوں مگر من کہتا ہے کہ پاکستان جیتے ، ابھی بھارت میں بہت مشکل ہے ، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔
بھارتی شائق نے پاکستان ٹیم کی جیت کیلئے دعا کی ، دوسری جانب پاکستانی شائقین شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف کی دھواں دار بولنگ سے توقعات لگاتے نظر آئے ، وہیں بھارتی شائقین پُراعتماد تھے اور انڈین اوپنر ابھیشک شرما کو تُرپ کا پتہ قرار دیا۔البتہ کچھ شائقین نے کہاکہ کرکٹ کی سپرٹ سے دوستی کے رشتے قائم ہونا چاہئیں، غیر ضروری متنازع معاملات سے دور رہنا چاہیے اور گیم پر فوکس ہونا چاہیے ، چند فینز نے خواہش ظاہر کی کہ مقابلہ اچھا ہو، کانٹے کا ہو اور اچھی کرکٹ کی جیت ہو۔