دیسی کشتی کو ختم نہیں ہونے دینگے :رستم پاکستان بشیر بھولا بھالا
لاہور (سپورٹس ڈیسک) رستم پاکستان بشیر بھولا بھالا اور جنوبی پنجاب کے پہلوانوں نے کہا ہے کہ دیسی کشتی ہمارا روایتی کھیل ہے ، جس کے فروغ اور تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پہلوانوں نے واضح کیا کہ اکھاڑے ختم ہونے اور غیر متعلقہ افراد کی مداخلت سے پہلوانی کو نقصان پہنچ رہا ہے ۔رستم پاکستان بشیر بھولا بھالا نے کہا کہ اکھاڑا پہلوانی کی نرسری ہے ، اگر دیسی کشتی ختم ہو گئی تو مستقبل میں پہلوان کہاں سے آئیں گے ۔ ہم دیسی کشتی کو ہرگز ختم نہیں ہونے دیں گے اور اس کی بقا کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کریں گے ۔ ہماری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور سب سے پہلا مطالبہ یہی ہوگا کہ دیسی کشتی فیڈریشن قائم کرے ۔