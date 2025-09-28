صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی پہلی بار کرکٹ کی گونج،اپنی ٹیم بنانے کااعلان

اوٹاوا(سپورٹس ڈیسک )پاکستانی نزاد کینڈین پارلیمنٹیرین اقرا خالد نے کرکٹ پر بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی کرکٹ ٹیم کا اعلان کردیا۔

اقرا خالد نے کینیڈا میں کرکٹ کی مقبولیت سے پارلیمنٹرینز کو آگاہ کرتے ہوئے کامن ویلتھ سفارتی مشن اور کینیڈین پارلیمنٹیرین کے درمیان کرکٹ میچ کا اعلان کردیا۔اقرا خالدنے کہاکہ ہمیں اب کینیڈین نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی ،کینیڈا کی کرکٹ ٹیم بنا کر پوری دنیا میں کینیڈا کی نمائندگی کرنا ہوگی ،کینیڈا میں کرکٹ کا کھیل دن بدن مقبولیت حاصل کررہا ہے ۔

 

