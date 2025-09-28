صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فردوس عاشق کے قومی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کو مفید مشورے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق اعوان نے بھی ایشیاکپ کے فائنل سے قبل قومی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کو مفید مشورے دیدیئے اور صائم ایوب کو مخاطب کرکے کہا کہ۔۔۔

 ابھی سردیاں نہیں آئیں کہ انڈے کھاؤ، اس سے باہر نکلو اور اپنا نیچرل گیم کھیلو، تمہارے اندر بہت پوٹینشنل ہے ۔ پہلی گیند پر آؤٹ ہونا تمہاری شان کے خلاف ہے اور ہماری بھی بے عزتی ہے ۔سابق وفاقی وزیر نے صاحبزادہ فرحان کو بھی پہلا اوور سنبھل کر کھیلنے کا مشورہ دیااورمحمد حارث کو مخاطب کرکے کہا کہ ہر گیند چھکے لگانے والی نہیں ہوتی، گیند کو میرٹ پر کھیلو اور آخری اوور تک جاؤ۔

 

