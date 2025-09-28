صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی ٹیم اے ٹی ایف بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کیلئے قازقستان پہنچ گئی

  کھیلوں کی دنیا
پاکستانی ٹیم اے ٹی ایف بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کیلئے قازقستان پہنچ گئی

لاہور (سپورٹس ڈیسک ) پاکستان کیانڈر 12 اور انڈر ٹینس ٹیم اے ٹی ایف انڈر 12 اور انڈر کانٹی نینٹل ٹیم کمپیٹیشن میں شرکت کے لیے قازقستان پہنچ گئی۔۔۔

ٹورنامنٹ میں دنیا بھر سے 12 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ ایونٹ میں حصہ لینے والے ممالک میں آسٹریلیا، افریقہ ( کیٹ )، چین، چینی تائپے ، جنوبی امریکہ (سی او ایس اے ٹی )، ہانگ کانگ، قازقستان، کوریا، نیوزی لینڈ، پیسفک اوشیانا، پاکستان اور تھائی لینڈ شامل ہیں۔پاکستانی ٹیم میں محمد شایان آفریدی، راشد علی بچانی، محمد ابراہیم حسین گل اور محمد عابد (ٹیم کپتان) شامل ہیں۔ 

 

