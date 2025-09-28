ویمن کرکٹ ورلڈ کپ، قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں، 3 گھنٹے پریکٹس
کولمبو(سپورٹس ڈیسک )آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کیلئے قومی ٹیم بھرپور تیاریوں میں مصروف رہی۔پاکستان ویمن ٹیم نے کولمبو کرکٹ گراؤنڈ میں تین گھنٹے بھرپور پریکٹس کی۔۔۔
ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں کیں۔پاکستان ویمن ٹیم آج28 ستمبر کو جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرا اور آخری وارم اپ میچ کھیلے گی، آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا، قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 2 اکتوبر کو بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گی۔ایونٹ کیلئے ٹرافی کی رونمائی کردی گئی، تمام ٹیموں کی کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔