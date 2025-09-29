صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کے نور زمان نیش کپ سکواش ٹور نامنٹ کے فاتح

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کے نور زمان نے نیش کپ سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ٹورنٹو میں ایونٹ کے فائنل میں نور زمان نے مصرکے سیکنڈ سیڈ مصطفیٰ السرطی کو شکست دی۔

 یہ سنسنی خیز میچ 52 منٹ جاری رہا۔نور زمان کی جیت کا سکور انیس۔سترہ، گیارہ۔سات اور گیارہ۔نو رہا۔اس ایونٹ کی مجموعی انعامی رقم 31،250 ڈالرز تھی۔ادھر ڈائریکٹر جنرل پاکستان سپورٹس بورڈ(پی ایس بی)محمد یاسر پیرزادہ نے نور زمان کو نیش کپ 2025 کا ٹائٹل جیتنے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ فائنل میں مصر کے مصطفیٰ السیرٹی کے خلاف نورزمان کی شاندار فتح نے ایک بار پھر قوم کا نام روشن کیا ہے اور پاکستان کے ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کی بے پناہ صلاحیتوں کا ثبوت دیا ہے ۔نور زمان کی شاندار کارکردگی پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے ۔ ان کی لگن، محنت اور عزم پاکستان میں سکواش کے روشن مستقبل کی عکاسی کرتا ہے ۔ ہمیں یقین ہے کہ مسلسل حمایت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہ ہمارے عظیم سکواش لیجنڈز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کا پرچم مزید بلند کریں گے ۔

