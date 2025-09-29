صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متھن منہاس بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر بن گئے

  • کھیلوں کی دنیا
ممبئی (سپورٹس ڈیسک ) سابق بھارتی بیٹر باز متھن منہاس بھارتی کرکٹ بورڈ کے نئے صدر بن گئے ۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق راجیو شکلا جنہیں راجر بنی کے سبکدوش ہونے کے بعد بی سی سی آئی کا عبوری صدر نامزد کیا گیا تھا، وہ نائب صدر کے عہدے پر برقرار رہیں گے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق دیوجیت سیکیا کو سیکرٹری اور اے رگھو رام کو نیا خزانچی منتخب کیا گیا ہے ۔ 157 فرسٹ کلاس گیمز کے تجربہ کار 45 سالہ متھن منہاس بی سی سی آئی کے 37 ویں صدر ہیں، انہوں نے راجر بنی کے استعفے کے بعد صدر کے عہدے کے لیے درخواست دی تھی۔اس سے قبل راجر بنی اور سابق کپتان سارو گنگولی بھی بی سی سی آئی کے صدر کے عہدے کیلئے بلامقابلہ منتخب ہوئے تھے ۔

