پی سی بی نے پہلی مرتبہ سکوررز کیلئے کنٹریکٹس متعارف کروا دیئے
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے ملک میں کرکٹ کے ایک اہم شعبے سکورنگ کو باقاعدہ تسلیم کرتے ہوئے پہلی مرتبہ سکوررز کیلئے کنٹریکٹس متعارف کروا دیئے ہیں۔یہ فیصلہ نہ صرف سکوررز کی پیشہ ورانہ اہمیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ ان کی معاشی فلاح و بہبود کی جانب ایک مثبت قدم بھی ہے ۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے مطابق ملک بھر کے 16 کرکٹ ریجنز سے تعلق رکھنے والے 20 مستند سکوررز کو کنٹریکٹس دیئے گئے ہیں، کنٹریکٹس یکم جولائی 2025 سے نافذ العمل ہوں گے جو کہ 30 جون 2026 تک جاری رہیں گے ۔کنٹریکٹس حاصل کرنیوالے سکوررز میں عامرشریف، عامر منظورفریدی، عدنان فاروق، عارف عبدالمجید،اظہرحسین، فیض محمد بلوچ، فرخ الیاس راجہ، حفیظ الرحمان، جنیدشاہ، محمد عماد، محمد اسلم سیٹھو، محمد عتیق، محمد ذیشان، ندیم اختر، نجم السعید، ناصر خان، سلمان حسن کاظمی، شکیل احمد، سید عمران علی اور طاہر صہیب شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل سکوررز کو صرف میچ فیس پر انحصار کرنا پڑتا تھا، تاہم اس نئے نظام کے تحت انہیں سال بھر کی مالی معاونت حاصل ہوگی، جو ان کے پیشے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔پی سی بی کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز عبداللہ خرم نیازی نے اس پیش رفت کو سکوررز کی حوصلہ افزائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف ان کی خدمات کا اعتراف ہے بلکہ کرکٹ کے دیگر شعبوں کی ترقی کیلئے بھی ایک مثبت مثال بنے گا۔