مریدکے میں ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کردیا گیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک )صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے مریدکے ، ضلع شیخوپورہ میں 08 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے جدید ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کردیا۔
سپورٹس کمپلیکس میں بیڈمنٹن ہال، ان ڈور جم، اوپن جم، بچوں کے لیے پلے ایریا، جاگنگ ٹریک، نکاسی و پانی کا نظام اور وسیع پارکنگ ایریا جیسی سہولیات شامل ہیں۔ اس موقع پر فیصل ایوب کھوکھر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت کھیلوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ پنجاب بھر میں 88جدید اسپورٹس کمپلیکس زیر تعمیر ہیں جو نوجوانوں کو معیاری سہولیات فراہم کریں گے ۔ حکومت پنجاب پرعزم ہے کہ پنجاب کو قومی و بین الاقوامی کھیلوں کا مرکز بنایا جائے ۔ کھیلوں کی ترقی نہ صرف نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرے گی بلکہ پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔