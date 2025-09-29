عبدالرزاق بی سی بی انتخابات میں حصہ لینے کیلئے سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی
ڈھاکا (سپورٹس ڈیسک )بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق بائیں ہاتھ کے سپنر عبدالرزاق نے آئندہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی)کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے قومی سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ۔
کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق 43 سالہ عبدالرزاق نے 6 اکتوبر کو کھلنا ڈویڑن سے ڈائریکٹر امیدوار کے طور پر کھڑے ہونے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ عبدالرزاق 23 ڈائریکٹرز کے عہدوں کے لیے61 امیدواروں میں شامل ہیں۔ کونسلروں پر مشتمل جنرل ممبرز کی باڈی 25 میں سے 23 بورڈ ڈائریکٹرز کا انتخاب کرے گی، اور انہی ڈائریکٹرز میں سے بی سی بی کا صدر 4 سال کی مدت کے لیے منتخب ہوگا۔