  • کھیلوں کی دنیا
جاپان نے کورین اوپن بیڈمنٹن کا ویمنزسنگلز ٹائٹل جیت لیا

سیؤل (سپورٹس ڈیسک ) جاپان کی شٹلر اور ایونٹ کی سیکنڈ سیڈڈ اکانے یاماگوچی نے بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور پر کورین اوپن بیڈ منٹن ٹورنامنٹ جیت لیا۔

 28سالہ جاپان کی شٹلر اکانے یاماگوچی نے ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کے فائنل میں جنوبی کورین بیڈمنٹن سٹار اور ایونٹ کی ٹاپ سیڈڈ این سی ینگ کو باآسانی 0-2 سیٹس سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ دریں اثنا انڈونیشیاکے جوناتن کرسٹی نے بی ڈبلیو ایف ورلڈ ٹور پر کورین اوپن بیڈ منٹن ٹورنامنٹ جیت لیا۔ جوناتن کرسٹی نے مینز سنگلز مقابلوں کے فائنل میچ میں ڈنمارک کے اینڈرس اینٹونسن کو 1-3سیٹس سے شکست دی ۔

