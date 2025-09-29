اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم اٹلی کی ریس میں شرکت سے روکدیاگیا
روم (سپورٹس دیسک ) اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم اسرائیل پریمیئر ٹیک کو آئندہ ماہ اٹلی میں شیڈول ایک اہم سائیکل ریس گیرو ڈیل ایمیلیامیں شرکت سے روک دیا گیا ہے ۔
بی بی سی کے مطابق منتظمین نے یہ فیصلہ پبلک سکیورٹی کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے ۔ گیرو ڈیل ایمیلیاسائیکل ریس کی انتظامیہ نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کی وجہ سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم کو ریس میں حصہ لینے سے روک دیا ہے ۔ منتظمین کو ڈر ہے کہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے لوگ ریس میں گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں سپین میں ہوا تھا۔