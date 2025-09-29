صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم اٹلی کی ریس میں شرکت سے روکدیاگیا

  • کھیلوں کی دنیا
اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم اٹلی کی ریس میں شرکت سے روکدیاگیا

روم (سپورٹس دیسک ) اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم اسرائیل پریمیئر ٹیک کو آئندہ ماہ اٹلی میں شیڈول ایک اہم سائیکل ریس گیرو ڈیل ایمیلیامیں شرکت سے روک دیا گیا ہے ۔

بی بی سی کے مطابق منتظمین نے یہ فیصلہ پبلک سکیورٹی کے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے ۔ گیرو ڈیل ایمیلیاسائیکل ریس کی انتظامیہ نے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں کی وجہ سے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیلی سائیکلنگ ٹیم کو ریس میں حصہ لینے سے روک دیا ہے ۔ منتظمین کو ڈر ہے کہ فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے لوگ ریس میں گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں سپین میں ہوا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

خوشحال اور جدید پنجاب میرا وژن، جہاں ہر شہری بااختیار ہو : مریم نواز

پنجاب سے سپلائی بدستور بند: پشاور میں آٹا بحران شدید، صرف دو ہفتے کا سٹاک رہ گیا

حرمین شریفین کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے : اسحاق ڈار

وفاقی حکومت سیلاب زدگان کیساتھ کھڑی ہے ، امیر مقام

برآمدات میں رائس ایکسپورٹرز کا بڑا کر دار ہے ، یوسف گیلانی

خیبر پختونخوا کے کسی حصے پر آپریشن نہیں ہو رہا، اختیار ولی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak