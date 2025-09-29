ملتان :گراؤنڈز کی کمی کے باعث ان ڈور کرکٹ کا رجحان بڑھ گیا
ملتان (سپورٹس ڈیسک ) ملتان میں کھیلوں کے لئے میدانوں کی کمی نے ایک نئے رجحان کو جنم دیا ہے ۔اس حوالے سے گزشتہ چند برسوں میں شہر میں درجنوں ان ڈور کرکٹ گراؤنڈز قائم ہو چکے ہیں۔
جہاں شہری شام اور رات کے وقت فلڈ لائٹس میں کرکٹ کھیلنے آتے ہیں۔ یہ کھیل نہ صرف تفریح فراہم کرتا ہے بلکہ نوجوانوں کیلئے جسمانی صحت برقرار رکھنے کا ذریعہ بھی بنتا جا رہا ہے ۔ ان ڈور کرکٹ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت محض کھیل تک محدود نہیں بلکہ اس کا معاشرتی اور معاشی پہلو بھی نمایاں ہے ۔ گراؤنڈ مالکان ٹیموں سے فی گھنٹہ رقم وصول کرتے ہیں اور اکثر رات گئے تک بکنگز جاری رہتی ہیں۔