جاپان اوپن ٹینس :کارلوس الکاراز اور کیسپررڈ مینز سنگلزسیمی فائنل میں داخل

  • کھیلوں کی دنیا
جاپان اوپن ٹینس :کارلوس الکاراز اور کیسپررڈ مینز سنگلزسیمی فائنل میں داخل

ٹوکیو (سپورٹس ڈیسک ) سپین کے نامور ٹینس سٹار اور ایونٹ کے ٹاپ سیڈڈ کارلوس الکاراز اور ناورے کے ٹینس سٹار،ایونٹ کے فورتھ سیڈڈ کیسپر رڈ اے ٹی پی جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔

کارلوس الکاراز نے کوارٹر فائنل میں امریکا کے ٹینس کھلاڑی برینڈن ناکشیما کو شکست دی جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میچ میں ناروے کے فورتھ سیڈڈ کیسپر رڈ نے آسٹریلین کوالیفائر کھلاڑی الیگزینڈر ووکیک کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ 

