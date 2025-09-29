صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینتھرز کلب نے انٹر یونیورسٹی کلبز ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ جیت لی

  • کھیلوں کی دنیا
پینتھرز کلب نے انٹر یونیورسٹی کلبز ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ جیت لی

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ):پینتھرز کلب نے انٹر یونیورسٹی کلبز ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ چیمپئن شپ اسلام آباد کے لیزر سٹی باولنگ کلب میں ہوئی۔

 پینتھرز کلب کی ٹیم نے فائنل میچ میں سکورپینز کلب کو 50 پنز کی برتری سے شکست دی۔ پینتھرز کلب کی ٹیم میں رانا افضل، مصطفی، اویس، مریم اور آئمہ شامل تھی۔ جیتنے والی ٹیم کو گولڈ میڈلز کے ساتھ 25ہزار روپے نقد انعام دیا گیا ۔رنرز اپ ٹیم سکورپینز کلب میں جنید شفیق، سعد، مناہل اور عیشال شامل تھی، رنرز اپ ٹیم کو سلور میڈلز دئیے گئے ۔ مہمان خصوصی بریگیڈیئر (ر) عامر کیانی تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ملک ہر میدان میں آگے بڑھ رہا،اکیلا کپتان کچھ نہیں کر سکتا کامیابی ٹیم ورک سے ملتی ہے:وزیر اعظم

غزہ میں جنگ بندی کے قریب ،سب متفق:ٹرمپ:اسرائیل کی پناہ گاہوں پر بمباری،مزید 90شہید

بھارت خطے کا غنڈہ،پاکستان کا کرارا جواب،بھارتی مندوب اقوام متحدہ سے فرار

رشوت لینے کا الزام ،چین کے سابق وزیر کو سزائے موت

ایران پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ بننے کا خواہاں

غیر ملکی اڈے بنانیکی مخالفت کا خیر مقدم کرتے ہیں ، افغان حکومت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak