پینتھرز کلب نے انٹر یونیورسٹی کلبز ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ جیت لی
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر ):پینتھرز کلب نے انٹر یونیورسٹی کلبز ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ 2025 جیت لی۔ چیمپئن شپ اسلام آباد کے لیزر سٹی باولنگ کلب میں ہوئی۔
پینتھرز کلب کی ٹیم نے فائنل میچ میں سکورپینز کلب کو 50 پنز کی برتری سے شکست دی۔ پینتھرز کلب کی ٹیم میں رانا افضل، مصطفی، اویس، مریم اور آئمہ شامل تھی۔ جیتنے والی ٹیم کو گولڈ میڈلز کے ساتھ 25ہزار روپے نقد انعام دیا گیا ۔رنرز اپ ٹیم سکورپینز کلب میں جنید شفیق، سعد، مناہل اور عیشال شامل تھی، رنرز اپ ٹیم کو سلور میڈلز دئیے گئے ۔ مہمان خصوصی بریگیڈیئر (ر) عامر کیانی تھے جنہوں نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے ۔