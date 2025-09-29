پاک بھارت فائنل:سندھ کے 6 شہروں میں بڑی سکرینیں نصب کی گئیں
کراچی ( سپورٹس ڈیسک ) سندھ حکومت نے پاکستان اور بھارت کے درمیان فائنل میچ کو صوبے کے 6بڑے شہروں میں بڑی سکرینوں پر براہ راست دکھایا ہے ۔
محکمہ کھیل کے ترجمان نے بتایا کہ کراچی میں سندھ یوتھ کلب گلستان جوہر اور گھوٹکی میں علی محمد خان مہر سپورٹس کمپلیکس میں بڑی سکرینیں لگائی گئی ہیں۔علاوہ ازیں حیدرآباد میں سندھ اسپورٹس بورڈ ہاسٹل میں شائقین کرکٹ کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ۔ میچ بلاول سپورٹس کمپلیکس شہید بینظیر آباد، شہید محترمہ بینظیر بھٹو گاما اسٹیڈیم میرپورخاص اور لاڑکانہ کے کھڈا کمپلیکس میں بھی براہ راست دکھایا گیا۔